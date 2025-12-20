Дрони СБУ знищили винищувачі Су-27 і диспетчерську вежу на Бельбеку

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два російські літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

СБУ уразила два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму / Фото: СБУ

За повідомленням СБУ, один із винищувачів перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту — його знищено. Орієнтовна вартість двох уражених літаків становить близько 70 млн доларів США.

Також підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі Бельбек.

Реклама

Реклама

Це вже друга успішна атака СБУ на цей аеродром за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на Бельбеку російську техніку на сотні мільйонів доларів, зокрема дві РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 «Тріумф», ЗРК «Панцир-С2» та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

У СБУ наголосили, що системні удари по ключових військових аеродромах і засобах ППО ворога в тимчасово окупованому Криму відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні, і ця робота триватиме надалі.