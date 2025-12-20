У Харкові у 2026 році метро і громадський транспорт залишаться безкоштовними — Терехов

Харківська міська рада на сесії ухвалила низку принципових рішень, які визначають подальшу роботу міста в умовах війни та прифронтової реальності. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, бюджет міста на наступний рік сформували з фокусом на збереження життя людей і стабільну роботу ключових сфер — транспорту, комунальних служб, соціальної галузі та критичної інфраструктури. У межах цих рішень місто зберігає безоплатний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне харчування дітей у школах, гарячі обіди для людей, які потребують підтримки, а також усі основні соціальні програми.

Окремим рішенням стало створення комунального закладу «Ветеранський центр Харкова». Він працюватиме за принципом «єдиного вікна» і надаватиме ветеранам війни, членам їхніх родин та сім’ям загиблих захисників психологічну, правову й соціальну допомогу, а також підтримку з працевлаштування, медичних і житлових питань.

Реклама

Реклама

Терехов зазначив, що підтримка військових залишається безумовним пріоритетом міста, на який у бюджеті закладені відповідні кошти. Також Харківська міськрада продовжила податкові пільги для бізнесу ще на один квартал, щоб підприємці могли зберігати робочі місця й економічну активність.

Крім того, місто планує у 2026 році розпочати будівництво підземного дитячого садка для забезпечення безпеки дітей. За словами мера, всі затверджені рішення є зваженими, відповідають нинішнім можливостям Харкова та спрямовані на стабільність міста.