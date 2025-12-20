        Суспільство

        Поліція підтвердила політ дрона з російським прапором над Києвом

        Сергій Бордовський
        20 Грудня 2025 17:38
        Дрон з російським прапором над Києвом / Скріншот
        За результатами первинної перевірки поліція Києва повідомила, що інформація про нібито політ дрона з російським прапором над столицею, яка поширювалася у соціальних мережах, не знайшла підтвердження.

        Але згодом правоохоронці оприлюднили уточнену інформацію. Після додаткової перевірки встановлено, що в повітрі над Києвом дійсно перебував неідентифікований безпілотний літальний апарат.

        У поліції наголосили, що походження дрона, його мета та обставини запуску наразі з’ясовуються. Деталі події правоохоронці обіцяють повідомити після завершення перевірки.

