Поліція підтвердила політ дрона з російським прапором над Києвом

За результатами первинної перевірки поліція Києва повідомила, що інформація про нібито політ дрона з російським прапором над столицею, яка поширювалася у соціальних мережах, не знайшла підтвердження.

Але згодом правоохоронці оприлюднили уточнену інформацію. Після додаткової перевірки встановлено, що в повітрі над Києвом дійсно перебував неідентифікований безпілотний літальний апарат.

У поліції наголосили, що походження дрона, його мета та обставини запуску наразі з’ясовуються. Деталі події правоохоронці обіцяють повідомити після завершення перевірки.

