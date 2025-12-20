Україна та Португалія запускають спільне виробництво морських дронів

Україна і Португалія підписали спільну заяву про встановлення партнерства у сфері виробництва морських дронів. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Португалії Луїш Монтенегру, який здійснив перший візит в Україну.

За словами президента, морські дрони є одним із найбільш перспективних напрямів оборонної співпраці, а ключовим завданням є досягнення практичних результатів. Зеленський наголосив, що всі частини Європи мають бути достатньо сильними для протидії загрозам, а сучасні безпілотні технології є реальним інструментом захисту.

Глава держави також подякував Португалії за внесок у програму PURL, яка дає змогу Україні закуповувати американське озброєння, а також за підтримку спільного європейського рішення щодо фінансових гарантій безпеки для України. Йдеться про пакет у 90 млрд євро на найближчі роки.

Окремо Зеленський відзначив підтримку Португалією української громади та внесок у відновлення освітньої інфраструктури, зокрема українських шкіл у Чернігові та Черкасах.