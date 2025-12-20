Укрзалізниця відновила залізничне сполучення Одеса — Кишинів уперше з 2022 року

Укрзалізниця уперше з 2022 року відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом. Про це повідомили в компанії.
За даними Укрзалізниці, попит на відновлене сполучення виявився надзвичайно високим: 60% квитків було продано вже протягом перших трьох годин після відкриття продажу.
Станом на сьогодні заповненість рейсів становить 61% з Одеси та 93% з Києва. В Укрзалізниці також повідомили, що продаж квитків з Одеси відкрито на щоденній основі.
Нагадаємо, внаслідок удару російських безпілотників по мосту через Дністер на трасі Одеса—Рені поблизу села Маяки в Одеській області молдовська сторона тимчасово закрила два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні.