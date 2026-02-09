Росія атакує залізничну інфраструктуру Півночі: є поранений працівник

Російські війська продовжують прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України. Найбільше постраждали об’єкти у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, на станції Конотоп ворожий безпілотник уразив локомотив, який мав приєднатися до пасажирського потяга. Поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, через що рух тимчасово обмежували для проведення відновлювальних робіт.

Також безпілотник влучив у службовий автомобіль залізничників, які прямували ремонтувати ділянку колії. Один працівник дістав осколкові поранення та був госпіталізований, інших членів бригади безпечно евакуювали.

На Чернігівщині, на станції Сновськ, уражено дизель-поїзд, пожежу оперативно ліквідували. Наразі на всіх пошкоджених ділянках тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.