        F-16 знищив російський “шахед” авіаційною гарматою (відео)

        Галина Шподарева
        9 Лютого 2026 12:18
        Знищення російського БпЛА / Скриншот
        У соцмережах оприлюднили відео, на якому винищувач F-16 знищує російський БпЛА “шахед” над Україною.

        Відео оприлюднили Повітряні сили ЗСУ.

        Для ліквідації цілі пілот F-16 застосував авіаційну гармату.

        Місце та дата відбиття чергового повітряного нападу РФ не уточнюється.

        Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 лютого росіяни атакували Україну 149 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із семи напрямків. Близько 90 із них – “шахеди”.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.


