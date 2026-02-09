F-16 знищив російський “шахед” авіаційною гарматою (відео)

У соцмережах оприлюднили відео, на якому винищувач F-16 знищує російський БпЛА “шахед” над Україною.
Відео оприлюднили Повітряні сили ЗСУ.
Для ліквідації цілі пілот F-16 застосував авіаційну гармату.
Місце та дата відбиття чергового повітряного нападу РФ не уточнюється.
Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 лютого росіяни атакували Україну 149 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із семи напрямків. Близько 90 із них – “шахеди”.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.