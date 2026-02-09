F-16 знищив російський “шахед” авіаційною гарматою (відео)

Мільйонні збитки під час оборонних закупівель: на півдні викрили схеми із завищенням цін на дрова для ЗСУ

Передавав РФ дані про ТЕЦ-5 та доповідав, чи йде дим із котелень: судитимуть жителя Харкова

Окупанти вдарили безпілотником по будинку на Харківщині: загинули жінка з дитиною

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 лютого росіяни атакували Україну 149 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із семи напрямків. Близько 90 із них – “шахеди”.

У соцмережах оприлюднили відео, на якому винищувач F-16 знищує російський БпЛА “шахед” над Україною.