Олімпіада-2026: після двох днів змагань лідирує збірна Норвегії

На зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні після двох днів змагань визначився лідер медального заліку. Перше місце посідає збірна Норвегії, яка здобула шість нагород, зокрема три золоті.

Про це пише Sport.ua.

За підсумками перших двох змагальних днів на ОІ-2026 було розіграно 13 комплектів медалей. У загальному рейтингу лідирує команда Норвегії, в активі якої 3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові нагороди.

Реклама

Реклама

До трійки лідерів медального заліку також входять збірні США з двома золотими медалями та Італії, яка має одну золоту, дві срібні й шість бронзових нагород.

Українські спортсмени у другий змагальний день виступили в кількох дисциплінах. У сноубордингу Аннамарі Данча посіла 29-те місце в паралельному слаломі-гіганті та не вийшла до 1/8 фіналу. У швидкісному спуску з гірськолижного спорту Анастасія Шепіленко завершила змагання на 32-й позиції.

У лижних гонках у скіатлоні Олександр Лісогор фінішував 53-м, Дмитро Драгун — 59-м. У біатлонній змішаній естафеті 4×6 км команда України у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посіла восьме місце.

У санному спорті в одномісних санях Андрій Мандзій показав 12-й результат, Антон Дукач — 16-й.