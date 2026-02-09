РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами “Іскандер”

У ніч на 9 лютого, починаючи з 17:30 8 лютого, російські військові атакували Україну 11 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської області. Також окупанти запустили 149 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, ТОТ Донецьк, Гвардійське. Близько 90 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

Реклама

Станом на 9:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 116 російських дронів різних типів.

Частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на шести локаціях.