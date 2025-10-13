ХАМАС звільнив усіх заручників, Трамп прибув до Ізраїлю для просування мирної угоди

Палестинське угруповання ХАМАС звільнило всіх 20 живих заручників, утримуваних із жовтня 2023 року, у межах угоди про припинення вогню з Ізраїлем. Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією видання, 13 звільнених передано представникам Червоного Хреста в Газі, решта вже прямують на ізраїльську територію. У рамках домовленостей Ізраїль розпочав звільнення понад 1 900 палестинських в’язнів і передачу тіл 28 загиблих заручників.

Звільнення стало частиною першої фази мирної угоди, яку сторони досягли за посередництва США, Катару та Єгипту. Вона передбачає припинення бойових дій, часткове виведення ізраїльських військ із Гази та гуманітарний доступ до анклаву.

Тим часом до Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп, який, за словами його команди, має намір «закріпити успіх мирної ініціативи». Як повідомляє AP, Трамп зустрінеться з ізраїльським керівництвом і виступить перед Кнесетом, закликаючи до підтримки нової моделі «тривкого миру на Близькому Сході».

Його візит викликав схвальні реакції серед ізраїльських парламентарів, які зустріли президента оплесками у Кнесеті, назвавши його прибуття «історичним сигналом стабілізації».