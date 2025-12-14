Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до семи після чотирьох ударів рф

Російські війська завдали по Запоріжжю чотири удари, внаслідок чого по медичну допомогу звернулися семеро людей, серед них дитина. В області триває повітряна тривога.

Наслідки атаки рф по одному з районів Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив Іван Федоров, зазначивши, що станом на зараз лікарі надали допомогу семи постраждалим. За його словами, всі наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби, людям надається необхідна допомога.

Начальник Запорізької ОВА також наголосив, що повітряна тривога лунає по всій території області, і закликав мешканців берегти себе та своїх близьких.

Реклама