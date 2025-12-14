На популярному пляжі в Австралії відкрили стрілянину під час святкування Хануки

На пляжі Бонді-біч в Австралії сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі. Інцидент стався під час святкування єврейського свята Ханука.

Про це повідомляє BBC, зазначаючи, що стрілянина почалася на одному з найпопулярніших пляжів країни у момент, коли там проходив святковий захід. Водночас наразі немає підтвердження, що напад був безпосередньо пов’язаний із святкуванням Хануки.

В соцмережах оприлюднено відео, як одного з терористів знешкодив звичайний перехожий.

Австралійська поліція підтвердила наявність загиблих, однак точну кількість жертв поки не називає. За даними правоохоронців, двох осіб, які відкрили вогонь, було «нейтралізовано», при цьому поліцейська операція на місці події триває. У районі інциденту також перевіряють інформацію про можливу наявність вибухових пристроїв.

Раніше поліція штату Новий Південний Уельс повідомляла про затримання двох осіб у зв’язку з подією.

Святкування Хануки розпочалося близько 17:00 за місцевим часом (06:00 за Гринвічем) неподалік дитячого майданчика. Захід організував єврейський центр Chabad of Bondi, він був запланований як подія «для людей різного віку».

Офіційної інформації щодо кількості поранених наразі немає. Водночас телекомпанія ABC повідомляє, що служба швидкої допомоги направила на місце інциденту численні бригади медиків, карети швидкої та гелікоптери. Частину постраждалих доставляють до лікарень, деяких евакуйовують на ношах.

За словами місцевих журналістів, після звуків пострілів сотні людей у паніці почали залишати пляж.