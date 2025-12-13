У Харкові жінку підозрюють у кривавому вбивстві співмешканця під час застілля

Поліція Харківської області повідомила, що у Харкові затримали жінку, яку підозрюють в умисному вбивстві співмешканця. Під час виїзду на виклик правоохоронці виявили тіло 51-річного чоловіка. Його 45-річна співмешканка сама викликала швидку допомогу та повідомила про нібито раптову смерть.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського районного управління поліції № 2 встановили, що саме жінка причетна до злочину. За даними слідства, вона намагалася приховати обставини вбивства, прибрала квартиру та роздягнула померлого, щоб випрати закривавлений одяг, після чого викликала медиків.

Судово-медична експертиза встановила, що жінка завдала чоловікові один ножовий удар у ділянку грудної клітини, пошкодивши життєво важливі органи дихальної та кровоносної систем, унаслідок чого потерпілий помер на місці.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України.