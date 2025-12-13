Сирський: На Покровському напрямку залишаємося вірними тактиці активної оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри спроби противника посилити тиск на цьому напрямку. Про це він повідомив у соцмережах.

За словами Сирського, він відвідав із робочою поїздкою органи військового управління, які здійснюють операцію на Покровському напрямку. Обстановка там залишається складною, оскільки противник перекидає додаткові резерви та намагається посилити тиск на українські оборонні позиції.

За результатами доповідей командирів головнокомандувач уточнив завдання армійським корпусам і підрозділам, що утримують рубежі оборони. Зокрема, визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, підтримання стабільної роботи важливих логістичних шляхів, підвищення ефективності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами та забезпечення підрозділів усім необхідним.

Реклама

Реклама

Сирський наголосив, що ЗСУ залишаються вірними тактиці активної оборони, яка передбачає проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, поліпшення оперативного положення та створення умов для подальших маневрів українських сил.

Він також відзначив, що українські воїни, командувачі та командири усвідомлюють свою відповідальність і гідно виконують поставлені завдання, подякувавши особовому складу за стійкість, хоробрість і результативність у знищенні російських окупантів.