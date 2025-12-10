У Києві знайдено мертвим Дмитра Каденюка, сина першого космонавта незалежної України — ЗМІ

У Києві знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Поліція розслідує подію як умисне вбивство.

У Києві виявили тіло 41-річного Дмитра Каденюка, сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Про це повідомили джерела РБК-Україна. За їхніми словами, тіло знайшла мати чоловіка — Віра Каденюк, вдова космонавта, у квартирі на площі Лесі Українки.

За попередньою інформацією, чоловіка знайшли біля вхідних дверей. Він був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи. Передсмертної записки не знайдено. Джерела зазначають, що характер травм, за попередніми даними, може свідчити про боротьбу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Із відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини, зокрема щодо квартири на Печерську. Віра Каденюк також повідомляла журналістам про отримання погроз від іншого сина космонавта від першого шлюбу, який також претендує на майно.