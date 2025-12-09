Три мільйони гривень застави для нардепки: Скороход заявила, що “багата духовно, а не фінансово”

Сьогодні, 9 грудня, ВАКС обрав запобіжний захід народній депутатці від групи «За майбутнє» Ганні Скороход – 3 мільйони 28 тисяч гривень застави. На підозрювану у підбуренні до надання хабаря також одягнуть електронний браслет.

Про це повідомляє hromadske.

Прокурор клопотав про призначення запобіжного заходу у вигляді застави сумою у 10,5 мільйона гривень, аргументуючи це можливими ризиками знищення доказів, впливу на свідків, втечі за кордон.

Реклама

Реклама

Адвокат стверджував, що сума застави надмірна, і що всі озвучені прокурором ризики необґрунтовані. Своєю чергою Скороход заявляла, що сума для неї є завеликою і для внесення такої застави їй начебто доведеться “продати квартиру”, і тоді вона “з дитиною опиниться на вулиці”, або оголосити збір коштів. Крім того, у неї є незакритий кредит.

“Я багата духовно, а не фінансово”, — додала вона.

Нагадаємо, 5 грудня НАБУ заявило про викриття злочинної групи на чолі з народною депутаткою України. Анна Скороход підтвердила інформацію про обшуки в помешканні. За даними слідства, члени групи запропонували підприємцю за 250 тис. доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Підозру за ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — отримала сама Скороход, її помічник та спільник.