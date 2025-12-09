Зґвалтування та пограбування жінки у Мукачеві: троє підлітків отримали вироки

У Мукачеві суд оголосив вироки трьом підліткам, обвинуваченим у груповому зґвалтуванні та грабежі. Жертвою неповнолітніх стала 46-річна місцева жителька.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Встановлено, що 46-річна жінка близько опівночі поверталася додому. Група підлітків запропонувала їй допомогу. Під виглядом супроводу до таксі нападники заманили її у безлюдне місце, де відібрали у жертви прикраси та готівку, а потім зґвалтували.

Реклама

Реклама

Підозрюваних затримали 23 липня 2025 року, а у вересні справу направили до суду.

Прокурори довели вину обвинувачених у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та грабежі, поєднаному із насильством, учиненому повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Суд призначив двом обвинуваченим покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі кожному. Третьому підсудному, який уже мав судимість, – сім років і два місяці ув’язнення.

Матеріали щодо четвертого спільника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про поміщення його до спеціалізованого закладу.

До набрання вироком законної сили засуджені безальтернативно утримуватимуться під вартою.