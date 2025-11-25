15-річна дівчинка, яка викинула немовля в Житомирі, завагітніла від дядька-ґвалтівника, — поліція

Правоохоронці зібрали докази причетності 47-річного жителя Житомира до неодноразових зґвалтувань та сексуального насильства щодо двох неповнолітніх сестер, племінниць підозрюваного. Молодша дівчинка завагітніла та після пологів залишила немовля на вулиці. Зловмисника затримали.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

За даними слідства, чоловік скористався юним віком племінниць його дружини.

“Влітку 2021 року він, перебуваючи у квартирі, де проживала 11-річна дівчинка, демонстрував їй відео порнографічного характеру зі свого мобільного телефону, вів з нею розмови на сексуальні теми. А в грудні 2024 року зґвалтував дівчинку, якій на той час виповнилося 14 років. Чоловік ще кілька разів вчиняв насильство, а на початку березня 2025 року вона завагітніла”, – розповіли в поліції.

Крім того, встановлено, що влітку 2024 року фігурант вчинив сексуальне насильство щодо старшої, на той час 15-річної сестри. Такі ж дії він продовжив взимку та навесні 2025 року.

Чоловікові повідомили про підозру в розпусних діях щодо малолітньої, а також зґвалтуванні неповнолітньої та сексуальному насильстві щодо неповнолітньої, вчинених повторно (ч. 2 ст. 156, ч. 6. ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі строком 15 років або довічне позбавлення волі.

Встановлено, що крім потерпілих дівчат, в родині є ще двоє молодших братів. Раніше в поле зору правоохоронців та соціальних служб сім’я не потрапляла. Нині родину взято під супровід ювенальних поліцейських та служби у справах дітей.