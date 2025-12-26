Зеленський у неділю обговорить з Трампом території, гарантії безпеки і Донбас

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план, над яким працює українська сторона, готовий уже на 90%, а під час зустрічі з президентом США Дональд Трамп він обов’язково підніме питання територій. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський подякував командам країн і зазначив, що вони підготували перші драфти документів. Водночас він наголосив, що низка питань може обговорюватися виключно на рівні лідерів, зокрема гарантії безпеки.

За словами президента, частина плану стосується відновлення держави, і нині завдання полягає в тому, щоб довести його готовність до 100%. Зеленський додав, що Україна має кожною зустріччю та розмовою наближати бажаний результат.

Реклама

Реклама

Говорячи про майбутню зустріч з Трампом, Зеленський зазначив, що вона може відбутися у неділю у Флориді. За його словами, сторони планують обговорити документи щодо гарантій безпеки, економічну угоду, а також усі питання, з яких між сторонами існують розбіжності, включно з територіальними.

Президент також повідомив, що під час переговорів порушить питання Донбасу, Запорізької атомної електростанції та української армії. За його словами, нинішні параметри чисельності та спроможностей ЗСУ є для України важливою гарантією безпеки, і американська сторона це розуміє.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп планує провести зустріч із Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида 28 грудня. Також посол США в НАТО Метью Вітакер припустив, що мир між Україною та Росією може бути укладений протягом найближчих 90 днів.