        Киянка запросила неповнолітню подругу до 51-річного знайомого, який зґвалтував дівчину

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 14:46
        Квартира у Києві, де зґвалтували неповнолітню / Фото: Поліція Києва
        Квартира у Києві, де зґвалтували неповнолітню / Фото: Поліція Києва

        Правоохоронці Києва повідомлення про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить дівчина. Патрульні виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину доправили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Правоохоронці встановили, що злочин відносно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий житель.

        “Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, як тільки її знайома пішла, зґвалтував її”, – розповіли в поліції.

        Згодом жертві вдалося вирватися з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

        Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

        Затриманий за підозрою у зґвалтуванні / Фото: Поліція Києва

