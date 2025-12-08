Киянка запросила неповнолітню подругу до 51-річного знайомого, який зґвалтував дівчину

Правоохоронці Києва повідомлення про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить дівчина. Патрульні виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину доправили до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що злочин відносно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий житель.

“Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, як тільки її знайома пішла, зґвалтував її”, – розповіли в поліції.

Згодом жертві вдалося вирватися з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.