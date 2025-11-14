У Сумах 60-річний художник під виглядом уроків розбещував семирічних дівчат: рішення суду

У Сумах суд оголосив вирок 60-річному художнику, який під виглядом уроків живопису розбещував дітей. Зловмисник отримав 10 років за ґратами.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Про злочин стало відомо після того, як діти розповіли батькам, що відбувалося під час занять: одна дитина розповіла про непристойні дії, а інша свідчила про те, що чоловік змушував її дивитися порнографічні відео.

З постраждалими працювали психологи, які підтвердили, що дівчата пережили насильство, а наслідки залишили глибокий слід у їхній психіці.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому 10 років ув’язнення.