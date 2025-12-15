5 кованих деталей, що підкреслять ваш ландшафтний дизайн

Ковані предмети в ландшафтному дизайні – це завжди стильно та красиво. Крім цього, вони ще й гарантують тривалий термін служби, адже є стійкими до різних температур та погодних умов. Якщо ви саме займаєтеся формуванням свого саду, радимо придивитися до кованих елементів. Що саме буде актуальним, читайте у нашій статті.

#1 Ковані садові арки

Арки здатні задати тон усьому саду, адже вони використовуються для зонування території, створюють особливу атмосферу. Арки можна робити романтичними, стриманими чи масивними – вибір лише за вами. Поєднувати ковані арки можна із різними рослинами, роблячи із металевих конструкцій опору. Наприклад, досить гарним вибором для прикрашання арок будуть:

виногради;

троянди;

клематиси;

плющі;

гліцинії та ін.

Оскільки зелень м’яко обволікатиме метал, ви зможете створити ефект саду, який справді “живе”. Замовити виробництво кованих виробів ви зможете у “Кузні Львів”. Тут створять саме ті ковані арки, які ви забажаєте для свого саду.

#2 Світильники та ліхтарі

Ви можете розташувати ковані ліхтарі на території свого саду, щоб створити дивовижну атмосферу, особливо у вечірній час. Завдяки вдало підібраним візерункам металу, у вас будуть завжди красиві тіні у дворі, а самі ліхтарі будуть дуже оригінально та вишукано виглядати. Кований метал є дуже міцним, а отже ліхтарі здатні витримати сніг, дощ та не втрачати свого зовнішнього вигляду протягом років.

#3 Декоративні бордюри та огорожі

Навіть невеликі декоративні огорожі з кованого матеріалу здатні зробити простір завершеним та охайним. Наприклад, такі конструкції можна використовувати, щоб зонувати доріжки, клумби, використовуючи різні типи рослин. Такі бордюри значно вишуканіше виглядають ніж ті, що виготовляють із пластику чи дерев’яних аналогів.

#4 Ковані лавки та стільці – комфорт та краса

Ковані лавки чи стільці здатні додати не тільки краси саду, але й зробити його більш комфортним для відпочинку. Ці меблі будуть виконувати не тільки функціональну роль, але й створюватимуть настрій. Ви можете обрати будь-який стиль меблів, який підійде вам до душі. Наприклад, це може бути мінімалізм або класика.

Поєднавши ковані меблі із зеленими насадженнями довкола, ви отримаєте чудову та гармонійну картинку. До речі, стільці ще можна доповнити невеликими столиками, щоб пити чай чи каву та насолоджуватися красою саду.

#5 Підставки для квітів

Ковані підставки для квітів дозволяють створювати вишукані композиції навіть у найбільш віддалених ділянках саду, де немає місця для повноцінної клумби. Ковані кашпо здатні виглядати вишукано протягом багатьох років, зберігають свою форму, їм не страшні температурні перепади. До того ж ковані кашпо можна використовувати і для тераси, а не тільки для саду.