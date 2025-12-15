На польському кордоні митники знайшли у водія Lexus контрабандні долари та євро

На кордоні з Польщею митники виявили спробу незаконного вивезення значної суми готівки за кордон. У водія автомобіля Lexus знайшли валюту, що перевищувала встановлену норму для переміщення без декларування.

Про це повідомили в Держмитслужбі.

У пункт пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” прибув автомобіль Lexus під керуванням 43-річного мешканця Київської області. Водій обрав смугу спрощеного митного контролю “зелений коридор”.

Під час митного огляду в рюкзаку у картонній коробці було виявлено 30 000 доларів та 21 300 євро, що перевищує встановлену для громадян норму, дозволену для переміщення через кордон без декларування — еквівалент 10 тисяч євро.

“Загальна сума готівкових коштів за курсом НБУ становила понад 1,8 мільйона гривень. Надлишкову суму готівки — 30 000 доларів США та 11 300 євро — тимчасово вилучено до розгляду справи у встановленому законом порядку”, — зазначили в Держмитслужбі.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 471 МКУ.