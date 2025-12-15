        Суспільство

        Над Україною знешкоджено 133 російські БпЛА

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 09:38
        читать на русском →
        Збитий російський "шахед" із подвійною бойовою частиною / Фото: t.me/serhii_flash
        У ніч на 15 грудня, починаючи з 18:00 14 грудня, РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово; Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 90 з російських дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 133 російські БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на десяти локаціях.


