Над Україною знешкоджено 133 російські БпЛА

У ніч на 15 грудня, починаючи з 18:00 14 грудня, РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово; Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 90 з російських дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 133 російські БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на десяти локаціях.