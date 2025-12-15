Під Харковом наркоділки виростили конопель на 2,6 млн гривень: товар вилучила поліція

Правоохоронці викрили наркобізнес, який організували п’ятеро жителів Харківщини. Двоє учасників вирощували, коноплі, троє спільників виготовляли та збували канабіс.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
У передмісті Харкова двоє чоловіків обладнали приватний будинок, де як у приміщенні, так і на подвір’ї вирощували елітні сорти конопель. Інші члени злочинної групи виготовляли канабіс. Товар збували перевіреним клієнтам.
Під час обшуку поліцейські вилучили понад 10,5 кілограмів канабісу.
“За цінами чорного ринку вартість вилученого у разі роздрібного збуту становить близько 2,6 мільйона гривень”, – розповіли в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Одного з учасників злочинної групи затримано, йому повідомлено про підозру. Після отримання результатів експертиз планується повідомлення про підозру іншим фігурантам за ст. 307, ст. 310 та ст. 317 КК України, а також обрання їм запобіжних заходів.