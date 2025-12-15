        Кримінал

        Під Харковом наркоділки виростили конопель на 2,6 млн гривень: товар вилучила поліція

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 11:43
        читать на русском →
        Наркоплантація під Харковом / Фото: ГУНП в Харківській області
        Наркоплантація під Харковом / Фото: ГУНП в Харківській області

        Правоохоронці викрили наркобізнес, який організували п’ятеро жителів Харківщини. Двоє учасників вирощували, коноплі, троє спільників виготовляли та збували канабіс.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        У передмісті Харкова двоє чоловіків обладнали приватний будинок, де як у приміщенні, так і на подвір’ї вирощували елітні сорти конопель. Інші члени злочинної групи виготовляли канабіс. Товар збували перевіреним клієнтам.

        Реклама
        Реклама

        Під час обшуку поліцейські вилучили понад 10,5 кілограмів канабісу.

        “За цінами чорного ринку вартість вилученого у разі роздрібного збуту становить близько 2,6 мільйона гривень”, – розповіли в поліції.

        Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

        Одного з учасників злочинної групи затримано, йому повідомлено про підозру. Після отримання результатів експертиз планується повідомлення про підозру іншим фігурантам за ст. 307, ст. 310 та ст. 317 КК України, а також обрання їм запобіжних заходів.

        Вилучений під Харковом канабіс / Фото: ГУНП в Харківській області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини