У Харкові спіймали місцевого “Хайзенберга” і його спільницю

Поліцейські Харківської області затримали двох осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження метамфетаміну на території кількох областей. Про це повідомили в обласній поліції.

За даними слідства, 44-річна жінка займалася відправленням психотропної речовини через поштові сервіси по всій Україні. Її 40-річний спільник виготовляв метамфетамін у створеній ним лабораторії та збував його як поштою, так і безпосередньо з рук у руки. Оплату вони отримували готівкою або на банківські картки, налагодивши стійкий канал збуту до Харківської та інших областей.

Харківські поліцейські викрили ділків, які виготовляли та збували метамфетамін у різних областях України / Фото Нацполіція

Під час двох обшуків правоохоронці вилучили близько 30 грамів метамфетаміну, 6 грамів амфетаміну, 14 кілограмів метамфетаміну у рідкому стані на фінальній стадії виготовлення, прекурсори, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, понад 100 тисяч гривень, отриманих від продажу, а також пістолет і набої. За оцінками слідства, вартість вилучених речовин і прекурсорів на «чорному» ринку становить близько 350 тисяч гривень.

Затримання провели співробітники Державної прикордонної служби України, Управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі ГУНП в Харківській області за силової підтримки спецпідрозділу «Дозор» і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Жінку та чоловіка затримали в порядку статей 208 та 615 КПК України.

Фігурантам повідомили про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.