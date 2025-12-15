У Краматорську спіймали дилера, який збував наркоту серед військових

Працівники ДБР затримали мешканця Краматорського району Донецької області, який намагався налагодити збут наркотичних засобів у прифронтових населених пунктах та серед військових, повідомили у відомстві.

Підставою для початку документування злочину стало звернення військовослужбовця одного з підрозділів, дислокованих у Краматорському районі. Він повідомив про збут місцевим мешканцем наркотичних речовин та намагання знайти «клієнтів» серед військових.

Чоловік закуповував наркотики, фасував їх та продавав «з рук у руки» / Фото ДБР

У ході перевірки цієї інформації правоохоронці встановили особу дилера. Чоловік закуповував наркотики, фасував їх та продавав «з рук у руки». Свою протиправну діяльність він підтримував завдяки зв’язкам із місцевими наркозалежними та ймовірними постачальниками.

Реклама

Реклама

Працівники ДБР затримали зловмисника одразу після продажу чергової партії наркотиків вартістю 35 тисяч гривень військовослужбовцю. За попередніми оцінками, щомісячний оборот від незаконної діяльності перевищував 100 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 12 обшуків — за місцем проживання фігуранта, а також у помешканнях і транспортних засобах ще п’яти осіб, з якими він контактував. Під час слідчих дій вилучено понад 1,5 млн гривень у різних валютах, 14 згортків із речовиною рослинного походження та мобільні телефони.

Наркоділку повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до збуту наркотичних речовин, як серед цивільних, так і серед військовослужбовців.