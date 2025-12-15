Україна починає виробництво бойових дронів у Німеччині

Український виробник дронів Frontline Robotics і німецька оборонна компанія Quantum Systems почнуть випуск бойових безпілотників на замовлення Міністерства оборони України. Про це повідомив DW на економічному форумі в Берліні в понеділок, 15 грудня, директор з розвитку бізнесу Quantum Systems Маттіас Лена. За його словами, мова йде про виробництво десятків тисяч дронів на рік, а загальний обсяг контрактів обчислюється сотнями мільйонів євро.

Планується випуск вже випробуваного на полі бою логістичного безпілотника «Лінза», розвідувального дрона Zoom, а також дистанційно керованого вогневого модуля «Буря», оснащеного кулеметом і гранатометом.

У прес-релізі Quantum Systems зазначено, що для виробництва буде створено спільне підприємство під назвою Quantum Frontline Industries, яке відкриє «першу в Європі повністю автоматизовану, промислову лінію з виробництва безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України».

Співпраця налагоджується в рамках ініціативи українського уряду «Будуємо разом з Україною» («Build with Ukraine»), спрямованої на залучення продукції західних оборонних компаній в країну і на перенесення частини українського оборонного виробництва в безпечні європейські країни.