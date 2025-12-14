Volkswagen вперше в історії припинить випуск авто на німецькому заводі

Концерн Volkswagen припинить випуск автомобілів на своєму заводі в Дрездені, що стане першим випадком за 88-річну історію автовиробника, коли він зупиняє виробництво в Німеччині.

Про це повідомляє Financial Times.

Рішення ухвалили на тлі зростаючого тиску на грошовий потік компанії через слабкі продажі в Китаї, зниження попиту в Європі та негативний вплив американських мит на продажі в США. Volkswagen переглядає інвестиційну стратегію, зокрема бюджет у розмірі близько 160 млрд євро на найближчі п’ять років, зважаючи на довший життєвий цикл автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

За даними FT, завод у Дрездені, який працював з 2002 року та випустив менш ніж 200 тисяч автомобілів, більше не використовуватимуть як складальне підприємство. Натомість його планують перетворити на інноваційний центр у співпраці з Технічним університетом Дрездена. Новий майданчик зосередиться на розробках у сферах штучного інтелекту, робототехніки та мікроелектроніки.

Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц раніше заявляв, що у 2025 році чистий грошовий потік компанії може вийти в незначний плюс, однак аналітики попереджають, що у 2026 році тиск на фінанси збережеться. За словами аналітика Bernstein Стівена Райтмана, концерн змушений одночасно скорочувати витрати й інвестувати в нові покоління бензинових технологій.

Зупинка виробництва в Дрездені є частиною ширших планів Volkswagen зі скорочення потужностей у Німеччині. Ці кроки передбачені угодою з профспілками, укладеною торік, яка також включає скорочення 35 тисяч робочих місць у межах бренду VW. Голова бренду Volkswagen Томас Шефер заявив, що рішення про зупинку виробництва було складним, але економічно необхідним.