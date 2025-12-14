Джон Сіна провів останній поєдинок у WWE та завершив кар’єру реслера

Американський реслер Джон Сіна в ніч на 14 грудня провів свій останній поєдинок на арені World Wrestling Entertainment у Вашингтоні, завершивши професійну кар’єру в реслінгу.

48-річний Сіна виступив у шоу Saturday Night’s Main Event у Capital One Arena, де поступився австрійському реслеру Вальтеру Хану, який виступає під ринг-неймом Гюнтер. Поєдинок завершився поразкою Сіни, після чого він попрощався з публікою, залишив на рингу своє взуття та напульсники й покинув арену під тривалі оплески глядачів.

Джон Сіна є однією з найвідоміших фігур в історії WWE. За кар’єру він 17 разів ставав чемпіоном світу, був обличчям промоушену понад півтора десятиліття та вважається одним із найуспішніших реслерів свого покоління.

Реклама

Реклама

Паралельно з кар’єрою в реслінгу Сіна здобув широку популярність як голлівудський актор. Він знявся у фільмах і франшизах «Форсаж», «Загін самогубців», «Миротворець», «Бамблбі», а також у низці комедійних і бойовиків. Серіал «Миротворець», де Сіна виконав головну роль, став одним із найуспішніших проєктів DC останніх років.

Після завершення кар’єри на рингу Джон Сіна планує зосередитися на акторській діяльності та роботі в кіноіндустрії.