У Львові прощаються із Степаном Гігою

У понеділок, 15 грудня, у Львові прощаються із народним артистом України Степаном Гігою. Співака та композитора поховають на Личаківському кладовищі, повідомляє Суспільне.

О 14:00 у Гарнізонному храмі Львова розпочався чин похорону Степана Гіги. До храму труну із артистом супроводжували під звук трембіт. Попрощатися з виконавцем прийшли рідні, друзі, колеги та львів’яни.

За словами директорки муніципального мистецького центру Ляни Мицько, Степан Гіга “був для багатьох людей доторком до тої української музики”.

О 15:00 розпочалося загальноміське прощання на площі Ринок. Перед Ратушею сурмач зіграв пісню Степана Гіги “У райськім саду” (“Яворина”).

Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища.

Степан Гіга помер 12 грудня у лікарні Першого ТМО Львова. 19 листопада на офіційній сторінці виконавця у Facebook повідомляли, що співак перебуває у лікарні у важкому стані після операції. Нещодавно, 16 листопада, артист відзначав день народження. Йому було 66 років.

Степан Гіга — український естрадний співак (тенор), композитор, народний артист України (2002). Його найвідоміші пісні: “Дорога до храму”, “Сон”, “Дружина”, “Гірка любов”, “Пробач”, “Вулиця Наталі”, “Золото Карпат”, “Я поклав своє кохання на вівтар”, “У райськім саду (Яворина)” та інші.