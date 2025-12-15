Українські мотори для дронів дозволяють розганяти перехоплювачі до 400 км/год – Федоров

Україна нарощує виробництво власних моторів для безпілотників, які вже забезпечують швидкість дронів-перехоплювачів до 400 км/год. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров у соцмережах.

За словами Федорова, мотори є ключовим елементом дронів, що вражають ворожі цілі, і ще два роки тому їх серійне виробництво в Україні здавалося неможливим. Нині ж дедалі більше безпілотників використовують мотори українського виробництва.

Він зазначив, що компанія Motor-G, яка входить до кластера Brave1, вже виготовляє понад 100 тисяч моторів на місяць і є одним із найбільших виробників у світі. Основною перевагою українських моторів є їх адаптація до реальних умов поля бою, що забезпечує дронам необхідну швидкість, витривалість і надійність.

Реклама

Реклама

За інформацією Федорова, дрон-перехоплювач із мотором Motor-G досяг швидкості 400 км/год. Також нещодавно було оголошено грантову програму для виробників компонентів, у межах якої українські розробники можуть отримати до 8 мільйонів гривень від Brave1 для прискорення досліджень і підвищення технологічної готовності розробок.