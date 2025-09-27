        Техно

        €50 млн для українських стартапів: оголошено запуск приватного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund

        Віктор Алєксєєв
        27 Вересня 2025 20:34
        В Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund / Фото Мінцифри
        В Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund / Фото Мінцифри

        Сьогодні віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров разом зі спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном повідомили про старт приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Фонд створено за підтримки Європейського інвестиційного банку.

        За словами Федорова, навіть під час повномасштабної війни українські стартапи створюють інноваційні продукти й конкурують на глобальному рівні, а завдання держави — підтримати їхній розвиток і формувати екосистему, привабливу для іноземних інвесторів.

        Ukraine Phoenix Tech Fund надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі, що має посилити їхню конкурентоздатність і допомогти увійти до кола лідерів інновацій.

