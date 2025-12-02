Протиповітряна оборона знешкодила над Україною 39 російських БпЛА

У ніч на 2 грудня, починаючи з 18:00 1 грудня, РФ атакувала Україну 62 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (ТОТ АР Криму) та з Донецька. Понад 35 із виявлених дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 39 російських БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на восьми локаціях.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – попередили в Повітряних силах.