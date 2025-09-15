        Суспільство

        Brave1 успішно випробував ударні дрони-камікадзе з дальністю понад 40 км

        Сергій Бордовський
        15 Вересня 2025 15:23
        читать на русском →

        Кластер підтримки оборони Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе, здатних долати системи радіоелектронної боротьби та вражати цілі на відстані понад 40 кілометрів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

        За його словами, завдяки співпраці з військовими та платформою Brave1 виробники змогли створити максимально ефективні технології, які найближчим часом застосовуватимуться безпосередньо на фронті.

        Реклама
        Реклама

        «Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для армії. Вони доступні у виробництві, легко масштабуються і дозволяють наносити точні удари на відстані 40, 50 і навіть більше кілометрів, не залишаючи ворогу шансів», — зазначив Федоров.

        Нині виробники готуються до бойових випробувань. Очікується, що в найближчій перспективі такі дрони-камікадзе будуть запущені у масове використання на полі бою.

        Ударні дрони-камікадзе з дальністю 40+ км / Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини