Brave1 успішно випробував ударні дрони-камікадзе з дальністю понад 40 км

Кластер підтримки оборони Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе, здатних долати системи радіоелектронної боротьби та вражати цілі на відстані понад 40 кілометрів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, завдяки співпраці з військовими та платформою Brave1 виробники змогли створити максимально ефективні технології, які найближчим часом застосовуватимуться безпосередньо на фронті.

Реклама

Реклама

«Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для армії. Вони доступні у виробництві, легко масштабуються і дозволяють наносити точні удари на відстані 40, 50 і навіть більше кілометрів, не залишаючи ворогу шансів», — зазначив Федоров.

Нині виробники готуються до бойових випробувань. Очікується, що в найближчій перспективі такі дрони-камікадзе будуть запущені у масове використання на полі бою.