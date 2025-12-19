Російських моряків змушують продовжувати контракти, погрожуючи переведенням у штурмову піхоту – ГУР

У новому перехопленні української розвідки оприлюднено свідчення жителя Бєлгородської області про методи, до яких вдається командування армії РФ для поповнення підрозділів морської піхоти, що зазнали значних втрат. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з перехопленою розмовою, одному з військовослужбовців Чорноморського флоту РФ, який вирішив не продовжувати контракт з міністерством оборони Росії, фактично не залишили вибору. Йому запропонували або добровільно підписати новий контракт і залишитися на кораблі, або ж у разі відмови контракт буде продовжено автоматично з переведенням до піхоти.

“Звонят оттуда и говорят: “Саш, смотри — есть два варианта. Если ты сам лично подписываешь контракт, ты остаешься на своем корабле, где ты служишь. Если ты не подписываешь контракт, а хочешь уволиться, тебя автоматически просто подпишут, понял?” – розповів співрозмовник.

За його словами, у такому випадку військовому пропонують службу у 810 окремій бригаді морської піхоти РФ, яка відома надзвичайно високими втратами під час бойових дій.

“И ты пойдешь в 810 [окрему бригаду морської піхоти]. А 810 ты знаешь, что это такое, да? Ну, это в штурмы”, – зазначив він.

У ГУР наголошують, що подібні практики свідчать про гострий кадровий дефіцит у штурмових підрозділах армії держави-агресора та примусове утримання особового складу на військовій службі.