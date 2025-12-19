        Суспільство

        Війна змінює вигляд Лимана: місто вкривається “павутиною” з оптоволокна

        Віктор Алєксєєв
        19 Грудня 2025 20:38
        Пілоти розвідувальної роти бригади показали, як нині виглядає Лиман, де інтенсивність бойових дій усе частіше визначається не масштабами руйнувань, а кількістю оптоволоконних ліній. Про це повідомляє 63-тя окрема механізована бригада «Сталеві Леви».

        У бригаді зазначають, що місто тримається, однак поступово вкривається своєрідною «павутиною», яка є наслідком масового застосування безпілотників. Щодня над Лиманом пролітають сотні ворожих і українських дронів, кожен з яких залишає після себе слід.

        За словами військових, ці кадри наочно демонструють, як змінюється сучасна війна, у якій технології дедалі більше формують вигляд прифронтових міст і сам характер бойових дій.


