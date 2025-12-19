Війна змінює вигляд Лимана: місто вкривається “павутиною” з оптоволокна

Пілоти розвідувальної роти бригади показали, як нині виглядає Лиман, де інтенсивність бойових дій усе частіше визначається не масштабами руйнувань, а кількістю оптоволоконних ліній. Про це повідомляє 63-тя окрема механізована бригада «Сталеві Леви».

У бригаді зазначають, що місто тримається, однак поступово вкривається своєрідною «павутиною», яка є наслідком масового застосування безпілотників. Щодня над Лиманом пролітають сотні ворожих і українських дронів, кожен з яких залишає після себе слід.

Містичні кадри,від яких моторошно

Пілоти розвідроти 63 бр.показали оповитий павутиною Лиман

Військові додають,про інтенсивність бойових дій тепер говорить не кільк.зруйнованих будинків,а сітка з оптоволокна

На кадрах шалена—інтенсивність бойових дій.І наслідки для природи жахливі

За словами військових, ці кадри наочно демонструють, як змінюється сучасна війна, у якій технології дедалі більше формують вигляд прифронтових міст і сам характер бойових дій.