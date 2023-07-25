Суспільство

Сирський відвідав бойові бригади на бахмутському та лиманському напрямках

25 Липня 2023 16:19
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Лиман, сирський, бахмут

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бойові бригади на бахмутському та лиманському напрямках, аби скорегувати військові плани.

Про це повідомив Олександр Сирський у Telegram.

“Відвідав наші бойові бригади на двох активних напрямках. У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення.

Для мене принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де на даний час у нас найбільш складна ситуація”.

Сирський зустрівся з українськими воїнами, відзначив їх нагородами і зробив “цінні подарунки”.

За словами командувача Сухопутних військ, після таких зустрічей зміцнюються взаємна довіра та розуміння того, що є рух “у правильному напрямку, до Перемоги”.


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