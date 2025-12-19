Мінрегіонрозвитку інформує про ситуацію зі сполученням в Одеській області

У зв’язку з російською атакою поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою «Одеса – Рені». Це означає, що рух до пунктів пропуску та до населених пунктів в західній частині Одеської області наразі не здійснюється. Про це повідомили у Мінрозвитку.

Наразі опрацьовує можливі варіанти для забезпечення альтернативного транспортного сполучення в регіоні.

“Зараз наш фокус роботи зосереджений на забезпеченні альтернативних логістичних маршрутів для півдня України. Разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками одразу перейшли до опрацювання інших шляхів руху. Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком. Перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі”, – повідомив Олексій Кулеба, Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України.

Прикордонна логістика

Наразі рух перекритий, зокрема, до таких пунктів пропуску «Паланка – Маяки – Удобне»:

«Рені – Джурджулешти»

«Табаки – Мирне»

«Виноградівка – Вулканешти»

«Малоярославець – Чадир-Лунга 1»

«Серпневе – Бесараб’яска»

«Нові Трояни – Чадир-Лунга»

«Старокозаче – Тудора»

«Орлівка – Ісакча»

Міністерство розвитку громад та територій України перебуває на зв’язку з компетентними органами Молдови для перенаправленням транспортних засобів на доступні пункти пропуску.

Для вантажівок та автобусів наразі доступні:

«Мамалига – Крива»

«Сокиряни – Окниця»

«Росошани – Бричень»

«Могилів-Подільський – Отач»

Ці пункти пропуску розташовані у Чернівецькій області та Вінницькій області. На них Система єЧерга працює на виїзд з України як для вантажних автомобілів, так і для автобусів.

У зв’язку з обмеженням руху на зазначених напрямках наразі спостерігається перевантаження пункту пропуску «Могилів-Подільський – Отач» на кордоні з Молдовою у Вінницькій області.

Для вантажних перевізників

Вантажівкам, які планували перетин кордону через пункти пропуску в Одеській області та перенаправляються на альтернативні пункти, необхідно:

внести зміни до митної декларації щодо пункту пропуску;

зареєструватися в Системі єЧерга на необхідний пункт пропуску.

Також на пунктах пропуску в Одеській області наразі не фіксуються порушення використання єЧерги у частині скасування записів. Відтак перевізники можуть скасовувати черги без ризику застосування обмежень.

Для пасажирських перевізників

Перевізникам пасажирів, які здійснюють виїзд до Молдови, необхідно обрати відповідний пункт пропуску під час реєстрації в єЧерзі. У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus.

Наголошуємо, що пункти пропуску працюють у штатному режимі, проте рух до них наразі обмежений.