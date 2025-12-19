Після того як лідери ЄС погодилися надати Україні кредити на 90 млрд євро на наступні два роки, дохідність 30-річних облігацій Євросоюзу зросла на дев’ять базисних пунктів – до 4,14%. Це стало найбільшим одноденним зростанням серед емітентів єврозони. Водночас європейські облігації до цього демонстрували сильну динаміку відносно німецького боргу: премія за запозичення ЄС скоротилася з 85 базисних пунктів на початку року до близько 60, пише Bloomberg.

Інвесторів приваблює зростаюча ліквідність боргових паперів ЄС, а також прагнення Єврокомісії узгоджувати свою боргову програму з планами держав-членів. Водночас залишається невизначеним, яким саме чином Євросоюз залучатиме додаткові кошти на ринках капіталу. За словами європейських посадовців, блок має у своєму розпорядженні широкий набір інструментів – від короткострокових векселів до облігацій з погашенням через кілька десятиліть.

У Commerzbank зазначають, що зростання обсягів запозичень стане випробуванням для ринку європейського боргу. Там очікують, що на початковому етапі додаткові потреби у фінансуванні України покриватимуться переважно за рахунок випуску векселів.

Рішення про спільні запозичення є суттєвим відходом від початкової ідеї використати заморожені в Європі російські активи. Україна не повинна буде повертати кредит ЄС доти, доки Москва не компенсує Києву збитки у вигляді репарацій, а самі російські активи залишатимуться заблокованими.

Цього тижня Євросоюз оголосив про плани продати 90 млрд євро облігацій у першій половині 2026 року, а орієнтовний обсяг запозичень на весь 2026 рік становитиме 160 млрд євро. Водночас юридичні рамки дозволяють збільшити граничний обсяг випуску до 200 млрд євро, тоді як цього року ліміт становить 170 млрд. Стеля для короткострокових векселів також підвищена – з 60 млрд євро у 2025 році до 100 млрд.

У Єврокомісії заявили, що оновлять план запозичень після завершення необхідних законодавчих процедур, підкресливши, що будь-яке додаткове розміщення відбуватиметься «обережно та з урахуванням ринкових умов».

Аналітики зазначають, що вплив зростання пропозиції боргу ЄС на ринок є неоднозначним. З одного боку, це може тиснути на ціни облігацій, з іншого – збільшення обсягів емісії підвищує ліквідність і робить борг Євросоюзу більш схожим на суверенні облігації провідних країн регіону. У Commerzbank очікують, що ЄС закріпиться як постійний великий емітент боргових паперів на роки вперед.