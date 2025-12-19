GOST — інноваційний маркетплейс будматеріалів, що формує нові стандарти на українському ринку

26 листопада в Україні офіційно стартував GOST — маркетплейс нового покоління, створений спеціально для сегменту будівельних матеріалів. Це перший майданчик, де зібрані виключно будматеріали та суміжні товари, а сама платформа працює за моделлю прямої взаємодії між виробниками та покупцями без зайвих посередників.

Проєкт GOST виник як природне продовження понад 12-річного досвіду компанії, що спеціалізувалася на гуртових поставках для великих інфраструктурних та девелоперських об’єктів. Глибоке знання ринку, виробників та реальних потреб будівельного сектору дозволило створити унікальну платформу, яка помітно відрізняється від універсальних маркетплейсів.

Команда GOST наголошує, що це не просто інтернет-магазин у звичному розумінні, а комплексна екосистема, покликана об’єднати тих, хто виготовляє продукцію, і тих, хто її використовує.

Для покупця це означає можливість купувати напряму з заводу за чесною, прозорою ціною без додаткових націнок. Виробник же отримує інструмент для вигідного продажу своєї продукції, зберігаючи маржинальність, контроль за товаром та доступ до ширшої аудиторії.

Такий підхід пришвидшує рух товарів по країні, робить операції максимально прозорими та формує чіткі правила гри на ринку.

Важливою подією для компанії стало включення GOST до Ради директорів Конфедерації будівельників України. Це рішення ухвалили 8 жовтня 2025 року під час розширеного засідання КБУ. GOST представили як один із найперспективніших проєктів, здатних модернізувати ринок.

Для Конфедерації особливе значення має те, що майданчик базується не лише на цифрових рішеннях, а й на реальному досвіді роботи з масштабними будівельними об’єктами по всій Україні.

Чому GOST — це зручно

Однією з ключових переваг проєкту є регіональні центри. Сьогодні GOST уже працює на території торговельних центрів METRO, що створює унікальну гібридну модель: сучасна онлайн-платформа доповнюється сильною фізичною інфраструктурою. Завдяки цьому покупці можуть оформлювати замовлення онлайн та швидко отримувати матеріали у своєму місті без тривалих затримок.

Для партнерів така система відкриває шлях до масштабування продажів та розширення ринків збуту. Присутність у METRO забезпечує стабільний потік клієнтів і зручний локальний канал реалізації. У планах компанії — запуск 500 регіональних центрів по Україні, що зробить GOST наймасштабнішою мережею серед платформ, які працюють у сфері будматеріалів.

GOST — це про надійність, прозорість і партнерство

Платформа створювалася з акцентом на довгострокові відносини з виробниками. GOST пропонує відкриту фінансову модель, де роялті вдвічі нижчий, ніж у багатьох конкурентів. Це робить вхід на маркетплейс доступним навіть для невеликих виробництв.

Партнери отримують персональний кабінет для управління продажами, аналітику, контроль залишків та оперативне реагування на попит у різних регіонах. Додатково виробники користуються маркетинговою підтримкою як на платформі, так і в регіональних центрах — без потреби витрачатися на зовнішню рекламу.

GOST орієнтується на масштабування: розширює асортимент, впроваджує сучасні сервіси для девелоперів та будівельних компаній, планує розвиток франчайзингової моделі та створення повного логістичного циклу. Платформа інтегрується як із великими виробниками, так і з локальними підприємствами, відкриваючи їм можливість продавати там, де раніше домінували великі мережі.

Такий підхід формує нову культуру ринку, де на першому місці — прозорість, швидкість та вигідні умови для всіх сторін.

Запуск маркетплейсу — лише початковий етап великого проєкту. Попереду відкриття сотень регіональних центрів, розширення співпраці з виробниками та запуск нових інструментів для бізнесу і кінцевих покупців. Компанія позиціонує себе як майбутнього інфраструктурного партнера для девелоперів, підрядників, мережевого ритейлу й приватних замовників.

GOST приходить на ринок не як тимчасова ініціатива, а як повноцінна система, побудована на глибокому знанні галузі та сучасних технологіях. У період активного відновлення країни саме такі платформи формують темп розвитку та встановлюють нові стандарти у сфері будівництва.

Маркетплейс GOST вже працює — переглянути матеріали та дізнатися більше про проєкт можна на офіційному сайті: https://gost.ua/