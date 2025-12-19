Норвегія виділить Україні 8,2 млрд доларів допомоги

Парламент Норвегії затвердив пакет допомоги Україні на 2026 рік у розмірі 8,2 млрд доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

Зеленський подякував прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере, парламенту та норвезькому суспільству за рішення про підтримку України. Він наголосив, що довгострокова військова та гуманітарна допомога з боку Норвегії є свідченням лідерства, відданості та стратегічної надійності цієї країни.

Президент зазначив, що така підтримка посилює здатність України протистояти російській агресії та надсилає чіткий сигнал режиму Путіна про те, що Україна й надалі матиме підтримку союзників, зможе зупинити Росію та відновити тривалий мир.

За словами Зеленського, кожен подібний крок міжнародної підтримки підриває спроби Росії нав’язати Європі страх і дестабілізацію.