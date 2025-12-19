Нацполіція викрила масштабну мережу збуту психотропів і вилучила наркотиків на 95 млн гривень

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного збуту психотропних речовин по всій території держави та вилучили майже 160 кг наркотиків орієнтовною вартістю понад 95 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, злочинну діяльність організували двоє чоловіків віком 31 та 45 років. Вони налагодили збут мефедрону та амфетаміну в особливо великих розмірах. Для зберігання заборонених речовин фігуранти облаштували склад у гаражному приміщенні в Києві, де здійснювали фасування і пакування психотропів для подальшого розповсюдження.

Збут наркотиків відбувався через так звані мастерклади – заздалегідь підготовлені схованки, у кожній з яких залишали від 5 до 10 пакунків вагою по одному кілограму. Координати схованок передавали оптовим збувачам після попередньої оплати. Реалізація психотропів здійснювалася через Telegram-канали, а також шляхом розкладання закладок у різних регіонах країни. Розрахунки проводилися виключно через криптогаманці.

Операцію з викриття наркосхеми провели оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Черкаській області за участі працівників СБУ в Черкаській області та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

За силової підтримки бійців поліції особливого призначення правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Черкаській та Одеській областях – за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та на складах. У результаті вилучено 154 кг мефедрону, 3,5 кг амфетаміну, електронні ваги, пакувальні матеріали, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 3 млн гривень, а також чорнові записи.

Двох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.