        Київрада проголосувала за знесення пам’ятників Булгакову, Глінці та Ахматовій

        Віктор Алєксєєв
        19 Грудня 2025 20:21
        Засідання Київради. 19 грудня 2025 року / Фото Київська міська рада
        Київська міська рада проголосувала за демонтаж низки пам’ятників і меморіалів, пов’язаних з російською культурою та радянською епохою. Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті ради.

        До затвердженого списку увійшли пам’ятники:

        • письменнику Михайлу Булгакову
        • композитору Михайлу Глінці
        • поетесі Анні Ахматовій
        • меморіальна дошка композитору Петру Чайковському
        • символічний знак «Київ — місто-герой» із зображенням зірки
        • пам’ятний камінь до 100-річчя Володимира Леніна.

        Герб СРСР приберуть з придорожнього знака кордону Києва. Також планується змінити оформлення пам’ятника воїнам-визволителям: перекласти текст українською мовою, замінити роки війни з «1941–1945» на «1939–1945». Формулювання «Велика Вітчизняна війна» замінять на «Другу світову війну».

        3 квітня 2024 року Український інститут національної пам’яті опублікував висновок експертної комісії. У ньому зазначалося, що Булгаков був «затятим українофобом» і «імперцем за світоглядом», упереджено і негативно ставився до всього українського. А його творчість безпосередньо пов’язана з «глірифікацією російської імперської політики і неприхованою українофобією».

        Літературно-меморіальний музей Булгакова піддав критиці висновок експертної комісії УІНП, заявивши, що в ньому є маніпуляції та фактологічні помилки. Музейники, зокрема, вважають, що вісім із дев’яти підписантів висновку не мають спеціальності, релевантної темі дослідження.


