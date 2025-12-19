Київрада проголосувала за знесення пам’ятників Булгакову, Глінці та Ахматовій

Київська міська рада проголосувала за демонтаж низки пам’ятників і меморіалів, пов’язаних з російською культурою та радянською епохою. Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті ради.

До затвердженого списку увійшли пам’ятники:

письменнику Михайлу Булгакову

композитору Михайлу Глінці

поетесі Анні Ахматовій

меморіальна дошка композитору Петру Чайковському

символічний знак «Київ — місто-герой» із зображенням зірки

пам’ятний камінь до 100-річчя Володимира Леніна.

Герб СРСР приберуть з придорожнього знака кордону Києва. Також планується змінити оформлення пам’ятника воїнам-визволителям: перекласти текст українською мовою, замінити роки війни з «1941–1945» на «1939–1945». Формулювання «Велика Вітчизняна війна» замінять на «Другу світову війну».

3 квітня 2024 року Український інститут національної пам’яті опублікував висновок експертної комісії. У ньому зазначалося, що Булгаков був «затятим українофобом» і «імперцем за світоглядом», упереджено і негативно ставився до всього українського. А його творчість безпосередньо пов’язана з «глірифікацією російської імперської політики і неприхованою українофобією».

Літературно-меморіальний музей Булгакова піддав критиці висновок експертної комісії УІНП, заявивши, що в ньому є маніпуляції та фактологічні помилки. Музейники, зокрема, вважають, що вісім із дев’яти підписантів висновку не мають спеціальності, релевантної темі дослідження.