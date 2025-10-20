В Україні викрили секту фанатів срср

Нацполіція спільно з СБУ викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка поширювала заборонену символіку та закликала «відновити срср».

Зловмисники створили мережу телеграм-каналів, де пропагували ідеї відродження радянського союзу, не визнавали Конституцію України й державні інституції, а замість цього вигадували власну «державу».

Як повідомили в поліції, йдеться про представників так званого «Оргкомітету усср». Четверо активних учасників виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку, адміністрували телеграм-канали і залучали нових прихильників «червоної утопії». Вони навіть створювали «псевдодержавні установи» й організовували «з’їзди громадян срср», де ухвалювали власні «закони».

Правоохоронці викрили в Україні підпільну неокомуністичну організацію / Фото Нацполіція

До діяльності причетні 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва.

Під час обшуків у них вилучили матеріали із забороненою символікою, мобільні телефони та ноутбуки, через які вони вели свої пропагандистські канали.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України — виготовлення та поширення комуністичної символіки і пропаганда тоталітарного режиму. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.