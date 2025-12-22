        Суспільство

        Зеленський попередив українців про можливість російського удару на Різдво

        Галина Шподарева
        22 Грудня 2025 18:38
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки 22 грудня головним питанням був захист від ймовірних масованих ударів РФ на Різдво.

        Про це Володимир Зеленський сказав під час заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби.

        “Коли Росія каже, що Різдвяного перемир’я не буде, це завжди про залякування. Ми розуміємо, що саме в ці дні вони можуть завдати ударів – це в їхньому характері. Особливо на наше Різдво. Сьогодні була Ставка, і номер один було питання ППО, захист наших міст, сіл і громад. Особливо 23, 24 і 25 числа. Це дуже непросто, бо дефіцит ППО – він є, на жаль. І людям треба звертати велику увагу цими днями”, – зауважив Зеленський.

        Президент зазначив, що Україна активно працює над посиленням власних систем ППО, проте процес залежить від технічних можливостей і потребує часу.

        Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. Станом на ранок 22 грудня були знеструмлені понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.  


