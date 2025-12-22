        Кримінал

        Зіткнення позашляховика та вантажівки у Києві: загинув 16-річний хлопець

        Галина Шподарева
        22 Грудня 2025 17:18
        У ДТП у Святошинському районі Києва загинув підліток / Фото: Поліція Києва
        У ДТП у Святошинському районі Києва загинув підліток / Фото: Поліція Києва

        Сьогодні, 22 грудня, близько 9:00 ранку на Берестейському шосе у Києві сталося зіткнення автомобілів DAF та Mercedes-Benz GL-500 4Matic. У результаті ДТП загинув підліток.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля DAF під час розвороту у напрямку міста Житомир не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes, який рухався у зустрічному напрямку.

        Унаслідок зіткнення 16-річний пасажир позашляховика загинув на місці, а водій та троє його неповнолітніх пасажирів були госпіталізовані із тілесними ушкодженнями.

        Попередньо, 59-річний водій вантажівки був тверезий. Правоохронці встановлюють механізм та обставини автопригоди.

        За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого.

        ДТП у Святошинському районі Києва / Фото: Поліція Києва

