Зіткнення позашляховика та вантажівки у Києві: загинув 16-річний хлопець

Сьогодні, 22 грудня, близько 9:00 ранку на Берестейському шосе у Києві сталося зіткнення автомобілів DAF та Mercedes-Benz GL-500 4Matic. У результаті ДТП загинув підліток.

Про це повідомили в поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля DAF під час розвороту у напрямку міста Житомир не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes, який рухався у зустрічному напрямку.

Унаслідок зіткнення 16-річний пасажир позашляховика загинув на місці, а водій та троє його неповнолітніх пасажирів були госпіталізовані із тілесними ушкодженнями.

Попередньо, 59-річний водій вантажівки був тверезий. Правоохронці встановлюють механізм та обставини автопригоди.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого.