Робот Третьої штурмової бригади 45 діб без піхоти стримував штурми РФ

Наземний роботизований комплекс Третьої штурмової бригади протягом 45 діб утримував бойову позицію без участі піхоти. Дрон кулеметним вогнем придушував усі спроби противника прорватися у визначений сектор.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі Збройних сил України.

Півтора місяця наземний дрон Третьої штурмової бригади виходив на бойове чергування та вів вогонь по противнику, не допускаючи його інфільтрації чи захоплення позиції. Усі спроби прориву були зірвані.

Керування роботизованим комплексом DevDroid TW 12.7 здійснювали оператори підрозділу ударних НРК NC13 з безпечного укриття.

За час виконання завдання бійці втримали рубежі без втрат у живій силі.