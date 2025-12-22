        Техно

        Робот Третьої штурмової бригади 45 діб без піхоти стримував штурми РФ

        Галина Шподарева
        22 Грудня 2025 19:43
        Робот Третьої штурмової бригади / Фото: devdroid.tech
        Робот Третьої штурмової бригади / Фото: devdroid.tech

        Наземний роботизований комплекс Третьої штурмової бригади протягом 45 діб утримував бойову позицію без участі піхоти. Дрон кулеметним вогнем придушував усі спроби противника прорватися у визначений сектор.

        Про це повідомили у Третьому армійському корпусі Збройних сил України.

        Півтора місяця наземний дрон Третьої штурмової бригади виходив на бойове чергування та вів вогонь по противнику, не допускаючи його інфільтрації чи захоплення позиції. Усі спроби прориву були зірвані.

        Керування роботизованим комплексом DevDroid TW 12.7 здійснювали оператори підрозділу ударних НРК NC13 з безпечного укриття.

        За час виконання завдання бійці втримали рубежі без втрат у живій силі.


