У Пекіні стартували перші Всесвітні ігри гуманоїдних роботів (відео)

У Пекіні стартували перші Всесвітні ігри гуманоїдних роботів, де сучасні технології випробовують у форматі адаптованих змагань, заснованих на видах спорту для людей.

Про це повідомляє AP.

На відкритті заходу китайські артисти виступали разом із роботами-гуманоїдами, демонструючи танці, бойові мистецтва, гру на музичних інструментах та китайську оперу.

Змагання проходять на критому ковзанярському стадіоні в Олімпійському парку Пекіна. Участь беруть 280 команд із 16 країн, серед них 192 команди представляють університети, а 88 — приватні компанії. Протягом трьох днів роботи змагатимуться у 26 дисциплінах.

Програма охоплює як спортивні дисципліни — біг, стрибки в довжину, вільні вправи, футбол, — так і завдання для розвитку практичних навичок, зокрема обробку матеріалів, сортування ліків та прибирання у різних сценаріях.