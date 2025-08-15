        Техно

        У Пекіні стартували перші Всесвітні ігри гуманоїдних роботів (відео)

        Федір Олексієв
        15 Серпня 2025 15:22
        читать на русском →
        Робітник готує робота до церемонії відкриття Всесвітніх ігор гуманоїдних роботів / Фото: AP
        Робітник готує робота до церемонії відкриття Всесвітніх ігор гуманоїдних роботів / Фото: AP

        У Пекіні стартували перші Всесвітні ігри гуманоїдних роботів, де сучасні технології випробовують у форматі адаптованих змагань, заснованих на видах спорту для людей. 

        Про це повідомляє AP.

        Реклама
        Реклама

        На відкритті заходу китайські артисти виступали разом із роботами-гуманоїдами, демонструючи танці, бойові мистецтва, гру на музичних інструментах та китайську оперу.

        Змагання проходять на критому ковзанярському стадіоні в Олімпійському парку Пекіна. Участь беруть 280 команд із 16 країн, серед них 192 команди представляють університети, а 88 — приватні компанії. Протягом трьох днів роботи змагатимуться у 26 дисциплінах.

        Програма охоплює як спортивні дисципліни — біг, стрибки в довжину, вільні вправи, футбол, — так і завдання для розвитку практичних навичок, зокрема обробку матеріалів, сортування ліків та прибирання у різних сценаріях.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини