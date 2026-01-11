Негода пошкодила антидронові тунелі на Запоріжжі — заява ОВА

На окремих ділянках прифронтових доріг Запорізької області зафіксували пошкодження антидронових тунелів. Причиною стали сильні пориви вітру.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, на деяких ділянках прифронтових доріг унаслідок сильного пориву вітру відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелів.
Федоров зазначив, що експлуатацію цих ділянок антидронових тунелів здійснюють інженерні підрозділи Сил безпеки і оборони України.
На місце нештатної ситуації залучили додаткові сили та засоби інженерних підрозділів. Розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди.